Meteo Liguria, tempo stabile sulla costa, nuvole nell’entroterra

Ancora condizioni di tempo stabile sulla Liguria Permangono condizioni di stabilità sulla nostra regione.

Una veloce intrusione di aria fredda in quota tra oggi, domenica 15 e lunedì 16 giugno, porterà fenomeni di instabilità sui settori padani, interessando marginalmente gli spartiacque Appenninici e localmente il Levante nella giornata di Lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Domenica 15 Giugno 2025

Passaggio di velature in prima mattinata su tutta la regione, con cieli sereni entro le ore centrali su tutti i settori costieri.

Primi cumuli andranno ad interessare il comparto delle Alpi liguri e localmente i versanti padani occidentali accompagnati da veloci rovesci, più probabili nella seconda metà di pomeriggio.

Nuvolosità sparsa nell’entroterra di Levante a partire dal tardo pomeriggio con qualche locale piovasco in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Venti prevalentemente deboli dai quadranti meridionali. Locali refoli da Nord a Ponente in prima mattinata e a partire dalla serata.

Mare poco mosso quasi calmo nel corso delle mattinata e del primo pomeriggio. Localmente mossi sull’estremo Ponente a partire dal tardo pomeriggio.

Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento nei valori minimi. Massime in diminuzione nei tratti di costa interessati dalle brezze di mare.

Sulla costa temperature minime tra +20°C/+27°C e massime tra +25°C/+31°C

Nell’interno temperature minime tra +11°C/+19°C e massime tra +29°C/+34°C