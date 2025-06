Recco, 3,3 milioni dalla Regione Liguria per la Piscina di Punta Sant’Anna

Recco – Regione Liguria ha approvato lo stanziamento di 3 milioni e 290mila euro per il progetto di recupero e riqualificazione della storica piscina “Antonio Ferro”.

Le risorse fanno parte della seconda tranche di investimenti del Fondo Strategico Regionale e consentiranno la realizzazione di un intervento dal valore complessivo di 4,7 milioni di euro.

“Il progetto dell’impianto è pronto – dichiara con soddisfazione il sindaco Carlo Gandolfo – aspettavamo questo finanziamento per poter partire con la gara d’appalto, demolire la vecchia struttura e realizzare l’opera ex novo”.

Soddisfazione condivisa dall’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli e dal consigliere delegato allo sport Leonardo Baldineti, che sottolineano: “La quota stanziata dalla Regione è determinante per poter avviare la riqualificazione di un impianto fondamentale non solo per l’eccellenza sportiva che la nostra città rappresenta a livello internazionale, ma anche per tutta l’attività natatoria. E’ un risultato che premia il lavoro svolto in sinergia con gli uffici regionali e che guarda al futuro dello sport nella nostra città”.

L’opera prevede un investimento complessivo di 4.700.000 euro e un periodo di realizzazione di 18 mesi.

Il progetto prevede la completa ricostruzione della piscina, la realizzazione di nuovi spogliatoi per squadre e arbitri e una tribuna da 732 posti a sedere per gli spettatori, oltre a una struttura coperta per la giuria.

Sarà inoltre possibile aggiungere una tribuna provvisoria, portando la capienza totale a oltre 1000 posti.