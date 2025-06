Autostrade, incidente in A10 e code: mattinata di traffico in tilt

Genova – Un altro lunedì mattina con pesanti disagi al traffico lungo le Autostrade liguri e, in particolar modo, intorno al nodo di Genova.

La situazione più complicata si registra lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pra’, dove un incidente sta causando 3km di coda in direzione del capoluogo. A causa del sinistro stradale, ripercussioni si registrano anche all’altezza del bivio con l’A26, in direzione sud. Sempre in direzione levante si registra del traffico intenso nel tratto tra il casello di Genova Aeroporto e il bivio con l’A7.

Code anche in A12, dove si registrano rallentamenti tra Genova Est e il bivio con l’A7. Proprio in A7, invece, si registrano lunghe code in uscita dal casello di Genova Bolzaneto per traffico sulla viabilità ordinaria.

