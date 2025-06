Bordighera, migliora il biker soccorso in zona Montenero

Bordighera (Imperia) – Migliorano in ospedale le condizioni del biker soccorso ieri su un sentiero, in zona Montenero, nell’entroterra di Bordighera.

A seguito dell’allarme lanciato da compagni di escursione, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti, insieme al personale sanitario del 118 e del soccorso alpino, per soccorrere un biker che era caduto su un sentiero procurandosi una frattura ad un arto.

Il biker è stato soccorso, stabilizzato ed infine trasferito con urgenza in ospedale con l’elicottero Grifo.