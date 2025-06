Celle Ligure, giovane cade e si infilza su una cancellata, salvato

Celle Ligure (Savona) – E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona il 21enne che ieri sera, intorno alle 20, è rimasto infilzato all’inguine da una cancellata in metallo riportando una brutta ferita.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno sentito le urla disperate del giovane che era rimasto intrappolato nella cancellata e chiedeva aiuto sanguinando copiosamente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Verde di Albisola che ha stabilizzato il giovane dopo essere stato liberato dalla tragica situazione.

Il personale medico ha allertato l’ospedale e ha trasferito il paziente per le cure del caso.

Le sue condizioni restano serie ma non sarebbe in pericolo di morte.