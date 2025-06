Genova, 32enne senza patente guida un’auto rubata: denunciata

Genova – Una donna di 32 anni è stata denunciata dalle forze dell’ordine per esser stata trovata senza patente alla guida di un’auto risultata rubata.

É accaduto nella notte nei pressi di piazza Parenzo, nel quartiere genovese di Marassi, dove gli agenti hanno visto in lontananza una vettura che procedeva a fari spenti, hanno invitato l’autista ad accostare e sono stati costretti a fermarlo poco dopo, quando ha tentato di darsi alla fuga.

Alla guida si trovava una donna di 32 anni, che a seguito dei primi accertamenti è risultata sprovvista di patente di guida.

Inoltre, non ha saputo indicare chi fosse il proprietario della vettura che è stato rintracciato poco più tardi dai poliziotti ed è risultato non essere a conoscenza del furto subito. La donna è stata denunciata.

