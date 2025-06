Genova, rifiuti ingombranti abbandonati a Sampierdarena: è polemica

Genova – Episodi di abbandono di rifiuti ingombranti continuano a moltiplicarsi per tutta la città di Genova e, spesso, vengono segnalati sui social e sui gruppi di quartiere da cittadini e residenti della zone più colpite da questi fatti.

L’episodio più recente è avvenuto nel quartiere genovese di Sampierdarena, all’altezza di corso Magellano: qui per strada sono stati abbandonati un materasso, due sedie e addirittura una bombola, oltre a rifiuti di ogni genere lasciati per strada e che, anche complici le alte temperature, aumentano notevolmente i cattivi odori nel raggio di diverse decine di metri.

Come spesso accade, si infiamma sempre più il dibattitto tra chi punta il dito contro i cittadini incivili e chi vorrebbe maggiori risposte e pene severe da parte delle autorità competenti. Inoltre, i rifiuti sono spesso lasciati a ridosso del marciapiede, rendendo difficile – o impedendo del tutto – il passaggio a persone in sedia a rotelle o a passeggini.

