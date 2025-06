Genova, violenza nei vicoli: due persone accoltellate, sul posto i soccorsi

Genova – Un altro episodio di violenza si è verificato nel corso della tarda mattinata odierna, lunedì 16 giugno, in pieno centro storico a Genova. I soccorso sono intervenuti pressi di piazza Santa Sabina, a pochi passi dalla Nunziata, dopo la segnalazione di una violenta lite.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che a rimanere feriti siano stati proprio i due contendenti, entrambi di circa 30 anni, che si sarebbero colpiti a vicenda: uno avrebbe utilizzato una bottiglia di vetro, l’altro un coltello.

Fortunatamente, nessuno dei due sarebbe rimasto ferito gravemente ed entrambi si troverebbero fuori pericolo di vita. Sono comunque stati sottoposti alle cure del personale sanitari intervenuto sul posto, che li ha successivamente condotti all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Inoltre, sul luogo della violenza si sono portati anche i Carabinieri, i quali hanno dato il via agli accertamenti necessari per chiarire la dinamica di quanto successo. In tal senso, dovrebbero essere ascoltate le testimonianze dei presenti e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.

