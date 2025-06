Grave incidente a Santo Stefano di Magra, nonna e nipote in codice rosso all’ospedale

Santo Stefano di Magra (La Spezia) – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio odierno, lunedì 16 giugno, nel comune di Santo Stefano Magra. È accaduto in via Indipendenza, dove una macchina con a bordo una donna e la nipote è finita fuori strada.

Al momento sono ancora da chiarire le cause dell’incidente, anche se non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Sia la nonna che la bambina sono rimaste ferite gravemente ed entrambe sono state trasportate all’ospedale: la donna in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, la piccola, sempre in codice rosso e con l’elisoccorso, all’ospedale Meyer di Firenze.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato gli accertamenti necessari e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

