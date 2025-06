Portovenere, finanzieri salvano labrador da colpo di calore

Portovenere (La Spezia) – Era in coda con il suo cane, un labrador color cioccolata, all’imbarco dei traghetti quando ha notato che l’animale tremava e faticava a respirare per poi stramazzare a terra. Momenti di comprensibile panico, ieri, all’imbarcadero di Portovenere per una turista in visita in Liguria. Il cane Dag sembrava in preda alle convulsioni e la donna ha richiamato l’attenzione di alcuni finanzieri in servizio di controllo e ha chiesto aiuto.

L’intervento è stato immediato e i finanzieri, pensando subito ad un colpo di calore, hanno iniziato a bagnare l’animale con delle bottigliette mentre cercavano di tenerlo vigile.

La scena è stata notata anche da alcuni ristoratori della zona che hanno portato altra acqua con cui bagnare l’animale che si è velocemente ripreso.

Un vero e proprio salvataggio perché i cani rischiano spesso, con temperature come quelle di questi giorni, di morire per un colpo di calore e molti proprietari non conoscono i rischi di una prolungata esposizione a calore e afa.

La disavventura di Dag si è conclusa dal veterinario che lo ha reidratato e mantenuto fresco sino a quando non si è ripreso completamente, per poi suggerire alla padrona di evitare le ore più calde della giornata e soprattutto di stare al sole con l’animale senza acqua e ombra a disposizione.