Sampdoria, vittoria nell’andata dei playout. Giocatori e staff della Salernitana all’ospedale

Genova – La Sampdoria ha vinto l’andata dei playout di Serie B contro la Salernitana grazie alle reti di Meulensteen e Curto e si è avvicinata così alla salvezza, fino ad un mese fa neanche immaginabile dopo la retrocessione sul campo a Castellammare di Stabia. Adesso ci sarà da resistere nella sfida dell’Arechi di Salerno, che è in programma venerdì alle ore 20:30 ma che potrebbe anche slittare su richiesta del club campano.

É notizia delle scorse ore, infatti, che sedici tra calciatori e membri dello staff della Salernitana sono rimasti vittima di un’intossicazione alimentare durante il volo di ritorno a Salerno avvenuto ieri dopo la mezzanotte.

Secondo le prime informazioni, la squadra avrebbe consumato un pranzo al sacco con del riso alla cantonese preparato proprio a Genova. Il club avrebbe denunciato l’accaduto alla Polizia e avrebbe anche annullato la seduta d’allenamento odierna. Proprio per questo, si potrebbe richiedere il rinvio alla Lega B che potrebbe decidere di posticipare la partita al giorno successivo.

