Genova, bimbo cade da un terrazzo a Boccadasse: trasportato d’urgenza al Gaslini

Genova – Un gravissimo incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi a Boccadasse, dove un bimbo è precipitato dal terrazzo di un ristorante e ha fatto un volo di diversi metri. Si tratta del secondo incidente che coinvolge un bambino dopo quello avvenuto a Ne in mattinata.

Ancora da chiarire le cause e la dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che il piccolo abbia fatto un volo di alcuni metri, sbattendo con violenza la testa a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Il piccolo si sarebbe trovato al ristorante con la famiglia. Al momento non è chiaro il motivo della caduta.

