Ne, bambina di un anno e mezzo mette la mano nel tritacarne

Ne (Genova) – Rischia di perdere una mano la bambina di appena un anno e mezzo gravemente ferita, questa mattina, da un apparecchio tritacarne che era in funzione in una agriturismo.

L’incidente intorno alle 10 quando le grida disperate della piccola hanno fatto subito capire a tutti che c’era in corso una emergenza e subito sono partite le telefonate al 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco con l’elicottero Drago e le unità di pronto intervento del 118.

L’agriturismo dove si trovava la piccola non è facilmente raggiungibile e i sanitari hanno preferito un veloce trasporto all’ospedale Gaslini nel tentativo disperato di salvare l’arto che avrebbe perso alcune dita.

La barella è stata fatta calare dall’elicottero con il personale addetto al recupero e la piccola è stata trasferita con la massima velocità nel nosocomio genovese dove è stata subito operata nel tentativo di salvare l’arto.

Nel frattempo nell’agriturismo sono arrivare le forze dell’ordine che hanno subito avviato le prime indagini per ricostruire quanto avvenuto e se vi siano responsabilità.

notizia in aggiornamento