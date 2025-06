Genova, pestaggi e furti, 15 agenti della locale indagati

Genova – Pestaggi, furti ai danni di persone fermate e droga sottratta ad uno spacciatore e che non sarebbe stata “segnalata”. Sono pesantissime le accuse rivolte a 15 agenti dello speciale Reparto Sicurezza Urbana della polizia locale di Genova, “fiore all’occhiello” di una nuova interpretazione della sicurezza urbana, più vicina all’ordine pubblico che al traffico e alla tutela di pedoni e automobilisti, avviata con le ultime amministrazioni di centro-destra.

Accuse che, se confermate, getterebbero un’ombra sinistra sull’operato di un corpo che un tempo godeva della fiducia incondizionata dei genovesi.

L’inchiesta, coordinata dalla pm Sabrina Monteverde, vede ingatati 15 agenti con ipotesi di reato come lesioni aggravate, peculato e falso ideologico.

Almeno tre gli episodi di presunti pestaggi che avrebbero interessato, come parte lesa, cittadini stranieri ed in almeno un caso, la vittima sarebbe addirittura un minorenne.

Inoltre la Procura indaga su presunti furti (peculato) commessi da agenti durante perquisizioni e blitz in case occupate abusivamente.

In un caso sarebbero spariti 1200 euro ed in un altro a sparire sarebbe stata della droga e in particolare della marijana, seppur in modica quantità.

Gli episodi di violenza, i più gravi, si sarebbero verificati tra il gennaio 2024 e il 28 febbraio 2025 e i referti medici per le vittime dei presunti pestaggi arrivano a 21 giorni.

Nell’armadietto di uno dei sospettati è stato trovato anche un “tonfa”, un manganello retrattile divenuto tristemente famoso durante il G8 del Luglio 2001 a Genova e che non rientra nel materiale d’ordinanza della polizia locale.

Gli episodi di violenza contestati si sarebbero verificati in tre date distinte: il 1° gennaio 2024, il 13 febbraio 2024 e il 28 febbraio 2025. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, le vittime, tutte di origine straniere, sarebbero state picchiate durante o dopo l’accompagnamento negli uffici della polizia locale. Tra loro, un minore, con lesioni che hanno comportato prognosi di 5 giorni, il più grave di 21 giorni. Gli investigatori hanno accertato che, in alcuni casi, sarebbero stati utilizzati manganelli “tonfa”, non in dotazione ufficiale, rinvenuti durante le perquisizioni negli armadietti degli agenti.

