Scandalo polizia locale, Sindaca Salis annuncia riorganizzazione completa

Genova – Una riorganizzazione completa della polizia locale e la fine della sovrapposizione dei compiti con le altre forze dell’ordine. L’ha annunciata questo pomeriggio la sindaca Silvia Salis durante la conferenza stampa nella quale ha commentato le notizie di cronaca sulle indagini che vedono coinvolto il comandante della Polizia Locale e l’ex assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.

Nel confermare la massima fiducia e rispetto nei confronti della stragrande maggioranza degli agenti e appartenenti al corpo, infatti, Salis ha precisato che già nei prossimi giorni, con l’assessore Arianna Viscogliosi, verrà studiata una “riorganizzazione” interna che porterà, tra le altre cose, alla fine delle “sovrapposizioni” negli incarichi con le forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza ed il “ritorno” ai compiti tradizionali della polizia locale che non comprendono le attività investigative, i blitz e gli arresti di persone che compiono reati per i quali l’ordinamento dello Stato prevede l’intervento di altre forze dell’ordine.

Una “sovrapposizione” fortemente voluta dalla passata amministrazione, che ha aumentato all’inverosimile il numero degli agenti e dei reparti ma che, secondo la sindaca Salis, “non ha prodotto alcun effetto reale” sul piano della sicurezza dei cittadini.

Critiche che erano già state espresse anche dai sindacati delle forze di polizia che lamentavano anche una sorta di “rischio” per la possibilità che le indagini degli agenti potessero danneggiare o comunque ostacolare quelle delle forze dell’ordine che sono tradizionalmente preposte al contrasto dei reati.