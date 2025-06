Camogli, ubriaco fa un incidente e morde un carabiniere per eludere l’alcoltest

Camogli (Genova) – Ha guidato probabilmente sotto l’effetto di alcol tra le vie di Camogli, zigzagando in maniera molto pericolosa tra il traffico fino a cadere rovinosamente a terra, fortunatamente senza coinvolgere alcun pedone o altri veicoli che si trovavano lungo la strada.

Il protagonista della vicenda è un giovane di 25 anni che ha compiuto diverse manovre spericolate mentre si trovava alla guida del suo scooter, cadendo a terra ma senza riportare ferite particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno tentato di ricostruire la dinamica dell’incidente e, vedendo il 25enne visibilmente alterato, avrebbero tentato di sottoporlo all’alcoltest.

A quel punto, però, il guidatore avrebbe iniziato ad inveire nei loro confronti, minacciandoli, danneggiando la vettura di servizio e arrivando a mordere uno dei militari dell’arma intervenuti. Per questo motivo è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]