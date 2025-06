Genova, incendio su un bus a Brignole, intervento dei soccorsi

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina a bordo di un bus Amt che stava percorrendo piazza Verdi a Brignole. Un’ingente quantità di fumo è iniziata a fuoriuscire dal tetto del mezzo pubblico, che era appena approdato davanti alla stazione ferroviaria e avrebbe dovuto procedere in direzione levante.

I passeggeri e l’autista sono riusciti ad abbandonare l’autobus in maniera autonoma e non si registrerebbero persone ferite o intossicate nemmeno tra i passanti o tra le tante persone che stavano attendendo l’arrivo alla fermata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno messo in sicurezza l’area e hanno parzialmente interdetto il traffico per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. Inoltre, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno domato il principio d’incendio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]