Genova, principio di incendio su un Bus a Brignole

Genova – Prima il fumo e poi un principio d’incendio, questa mattina, su un autobus di linea in transito vicino alla stazione ferroviaria di Brignole. L’autista del mezzo è riuscito a fermare il veicolo alla fermata e a far scendere rapidamente tutti i passeggeri prima che il mezzo prendesse fuoco per un probabile malfunzionamento.

Comprensibile l’apprensione delle persone a bordo del mezzo e veloce l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento rapidamente il principio di incendio e avviato la bonifica e le prime indagini.

Appena saputa la notizia i sindacati di categoria hanno protestato duramente puntando il dito sulla manutenzione dei mezzi, sempre più ridotta, e sui veicoli troppo vecchi che ancora circolano in città, carichi di persone e con tutti i rischi connessi.

Secondo i sindacati la situazione è molto delicata e va affrontata con la massima urgenza anche per portare alla luce situazioni ormai “al limite”.