Maturità 2025 al via, le tracce della prima prova

Liguria – É iniziata pochi minuti fa in centinaia di aule della Liguria e di tutta Italia la prima prova della Maturità 2025 per 524.415 studenti sparsi per tutto il paese.

L’inizio era fissato per le 8:30 e la prova avrà una durata massima di sei ore. Sempre alle 8:30 inizierà domani mattina la seconda prova, diversa in base agli indirizzi dei vari istituti. Lunedì 23 (e in questo caso le date d’inizio e di fine cambiano dalle varie scuole) avranno inizio i colloqui orali.

Ecco, di seguito, le tracce della prova di Italiano che è iniziata alle 8:30:

Tipologia A (analisi del testo)

– Pierpaolo Pasolini, ‘Appendice 1 dal diario’

– Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ‘Gattopardo’

Tipologia B (testo argomentativo)

– Piers Brendon, ‘Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo’

– Riccardo Maccioni, ‘Rispetto è la parole dell’anno Treccani’

– Telmo Pievani, ‘Un quarto d’era (geologica) di celebrità’

– Alda Meldolesi e Chiara Ialli, ‘L’indignazione è il motore del mondo social’

Tipologia C (testo d’attualità)

– Paolo Borsellino, ‘I giovani, la mia speranza’

