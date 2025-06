Treni, auto bloccata nel passaggio a livello a Bogliasco: ritardi sulla linea

Bogliasco (Genova) – Una mattinata di ritardi, fortunatamente non troppo pesanti, lungo la linea ferroviaria Genova-La Spezia.

Il motivo, ancora una volta, è un’auto bloccata in un passaggio a livello: questa mattina è accaduto presso la stazione ferroviaria di Bogliasco, mentre alcune settimane fa era successo a Pontetto.

Al momento è ancora da chiarire se la causa sia stata una disattenzione dell’autista o un malfunzionamento delle sbarre, ma quel che è certo è che si sono registrate delle ripercussioni sul traffico.

Il convoglio Intercity che stava per transitare proprio dalla stazione ha dovuto interrompere la sua corsa, causando ritardi a catena per tutti i treni che seguivano e che procedevano in direzione del capoluogo. Fortunatamente, la situazione è rientrata dopo qualche decine di minuti e anche la circolazione sta piano piano tornando sotto controllo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]