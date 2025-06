Vado, malore fatale in cava, morto Paolo D’Adamo

Vado (Savona) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso, avvenuto ieri, nella cava Mei di San Genesio, di Paolo D’Adamo, conducente di escavatori di 56 anni. L’uomo stava lavorando su un escavatore quando si è improvvisamente accasciato perdendo i sensi. Subito soccorso dai colleghi, D’Adamo non si è più ripreso, colpito probabilmente da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Residente nella zona di Valleggia-Quiliano, l’uomo è stato soccorso anche dal personale sanitario dell’ambulanza giunta sul posto ma per lui i ripetuti tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo inutili.

Il corpo è stato trasferito in obitorio dove nelle prossime ore verranno eseguiti gli esami per accertare le cause del decesso.

Indagini in corso anche per stabilire se le condizioni di lavoro fossero idonee e se l’uomo avesse dato segni di malessere anche prima del malore fatale.