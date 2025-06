Caos Autostrade, mattina difficile tra code e incidenti

Genova – Inizia “in salita” la mattinata per le autostrade attorno al capoluogo ligure. Sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, un incidente avvenuto tra i caselli di Genova Pra’ e Pegli sta causando code sino a 4 km in direzione Genova.

Sempre sulla A10 e precisamente sulla complanare di Savona coda in entrata a Savona Vado per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Coda in uscita anche sull’autostrada A7 Genova – Milano, in direzione nord, a causa di traffico intenso.

Coda anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto tra Lavagna e Rapallo in direzione Genova per lavori.

Code e disagi, sempre sulla A12 anche tra Genova Nervi e Genova Est a causa di un veicolo in avaria.