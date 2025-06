Genova, giocatori della Salernitana intossicati, aperta indagine

Genova – La procura di Genova ha aperto un fascicolo di inchiesta, al momento senza indagati, per accertare e chiarire la vicenda dei 21 tesserati della Salernitana vittime di una grave intossicazione alimentare denunciata dopo la partita di andata dei PlayOut di serie B con la Sampdoria.

Le ipotesi di accusa, al momento, sono di adulterazione di cibi, lesioni colpose e reati contro la salute pubblica. Agli agenti della Digos è affidato l’incarico di raccogliere informazioni ed elementi utili a valutare a 360 gradi la vicenda che ha suscitato feroci polemiche e accuse anche piuttosto gravi sui social.

L’indagine sarebbe stata aperta a seguito della denuncia presentata dalla società sportiva della Salernitana.

Primo indiziato una preparazione a base di riso che sarebbe stata lasciata nel pullman della squadra sviluppando una carica batterica ma, al momento, non viene esclusa alcuna altra pista di indagine.

La partita di ritorno del Playout che potrebbe lasciare la Sampdoria in serie B è stata rinviata a domenica.