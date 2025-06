Genova, per scappare dagli agenti si getta in mare e finisce all’ospedale

Genova – Ha tentato di fuggire ad un controllo della Polizia Locale, arrivando fino a gettarsi in mare in Darsena, nella zona del Porto Antico.

É quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì e il protagonista di questa storia è un uomo che, per cause ancora da verificare, non voleva sottoporsi ad un controllo degli agenti e avrebbe così cercato di fuggire, arrivando fino a cacciarsi in acqua.

Per soccorrerlo, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e anche i Vigili del Fuoco giunti con le squadre dei sommozzatori. I soccorsi si sono impegnati in una non semplice operazione di recupero dell’uomo, che una volta riportato a terra è stato medicato e, viste le sue condizioni di salute, è stato trasportato all’ospedale Galliera in codice giallo, quello di media gravità.

