Marassi, strage di alberi in salita Gerbidi, assemblea pubblica per il progetto

Genova – Una assemblea pubblica per “presentare” il progetto per il nuovo Polo per l’Infanzia di salita Gerbidi a Marassi e per “spiegare” ai Cittadini cosa verrà costruito e perché sono stati abbattuti gli alberi che hanno suscitato forti proteste da parte dei residenti e delle associazioni ambientaliste.

Si terrà questo pomeriggio, alle 17, presso la sala del consiglio del Municipio III Bassa Val Bisagno, in piazza Manzoni, la riunione convocata a seguito delle proteste per la strage di alberi avvenuta (e in attesa di proseguire) in salita Gerbidi, alle spalle di viale Bracelli e della scuola Fanciulli di Marassi.

Un progetto che è “in divenire” dal 2021 e che consiglieri e presidenti del Municipio sostengono di non aver mai visto nella sua completezza e che, però, sarebbe stato approvato e “avviato” pochi giorni prima del voto delle elezioni amministrative che ha ribaltato le Maggioranze che governano in Comune, a Palazzo Tursi, ma anche nel Municipio.

Un taglio di alberi che sarebbe stato motivato con la “pericolosità” delle piante che, secondo perizie che non sono state rese pubbliche, potevano cadere.

Circostanze che non convincono ambientalisti e residenti che rispondono facendo notare che, sino a poche ore prima degli abbattimenti, sotto gli alberi passavano auto e pedoni senza alcun segno di pericolo e senza che nessuna misura di sicurezza fosse stata presa.

Sotto alcuni degli alberi, poi, giocavano sino a pochi mesi fa i bambini che frequentano la vicina scuola elementare e media Fanciulli

Ma sono molti i dubbi delle associazioni ambientaliste come Gaia Natura Ambiente che ha scritto diverse PEC al Municipio e al Comune per avere informazioni sugli abbattimenti e per chiedere la sospensione dei tagli (non concessa) perché in possibile violazione delle normative che vietano gli abbattimenti durante la stagione della nidificazione che va avanti sino a luglio inoltrato.

Altri dubbi riguardano le dichiarazioni degli esponenti del Municipio, dell’attuale e passata amministrazione, secondo cui nessuno avrebbe visto il progetto e dunque non conoscerebbero quanto verrà realizzato.

Dubbi sciolti solo recentemente e che oggi verranno “chiariti” anche ai Cittadini che si domandano se sarebbe stato dovuto comunicare prima, al quartiere e ai suoi residenti, cosa verrà costruito al posto dell’edificio fatiscente da decenni presente in salita Gerbidi e al posto dell’asilo Quartiere Camoscio, chiuso da anni per consentire i lavori che solo recentemente sono iniziati.

