Recco, domani la festa per celebrare la Bandiera Blu

Recco (Genova) – Torna a sventolare sul litorale di Recco la prestigiosa Bandiera Blu, riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che si distinguono per la qualità ambientale e i servizi offerti. L’evento sarà celebrato venerdì 20 giugno a partire dalle ore 15.45 sulla passeggiata a mare, in una cerimonia che segna il secondo anno consecutivo di conferimento alla città.

«Questa bandiera premia tutto il lavoro che abbiamo fatto dal 2019 al l 2024 e che prosegue anche quest’anno – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – un grande lavoro di squadra e un riconoscimento importante dal punto di vista ambientale, che certifica anche l’efficienza dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, della rete fognaria, del sistema di soccorso e sicurezza in spiaggia, delle attività di educazione ambientale e di tutti quegli elementi che un’amministrazione, insieme alle categorie economiche, devono offrire a chi frequenta la nostra costa».

La spiaggia centrale e la scogliera di Ciappea possono fregiarsi anche per la stagione 2025 dell’ambito vessillo”.

