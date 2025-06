Genova, autobus gratis per ultra 70enni, anticipato orario alle 7,30

Genova – Autobus, ascensori e metropolitana gratis, per gli ultra 70enni residenti nel territorio della Città Metropolitana, a partire dalle 7,30 invece delle 9,30. Il provvedimento scatterà, per decisione della sindaca Silvia Salis, da lunedì 30 giugno con un anticipo della gratuità.

Un anticipo di due ore rispetto a quanto stabilito dalla Politica commerciale sperimentale di AMT, prorogata fino al prossimo 30 settembre.

Come avvenuto la scorsa estate, anche quest’anno la misura nasce dalla necessità di dare alle fasce di popolazione più fragili la possibilità di uscire nelle ore meno calde, in considerazione delle condizioni climatiche estive.

L’anticipo della gratuità, funzionale alla tutela della salute pubblica, è stato disposto dalla sindaca metropolitana Silvia Salis, di concerto con l’assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Genova, Emilio Robotti, insieme ad AMT. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 agosto 2025.

Si ricorda che per poter viaggiare gratuitamente sulla rete AMT occorre essere dotati di CityPass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. Per tutte le informazioni consultare www.amt.genova.it.