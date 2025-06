Meteo Liguria, aumentano le nuvole ma resta l’afa ed il caldo

L’arrivo di correnti d’aria più fresca dai quadranti orientali interesserà la Liguria nel fine settimana portando ad un aumento della nuvolosità e possibili temporali specie nella giornata di sabato.

Non mollano invece le temperature e dovrebbe essere confermato invece il senso di afa e di disagio fisico per il caldo specie lungo la fascia costiera.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Venerdì 20 Giugno 2025

Al mattino cielo sereno su gran parte della Liguria. Un aumento della nuvolosità cumuliforme è previsto prima di mezzogiorno nelle zone interne.

Nel pomeriggio formazione di isolati temporali nel gruppo Trebbia-Aveto, alta Fontanabuona e Graveglia oltre alle Alpi Liguri (gruppo Saccarello-Frontè, Valle delle Meraviglie).

Assenza di fenomeni sul restante entroterra e cielo sereno lungo la costa a parte lo sconfinamento dei residui temporaleschi a levante e sull’Imperiese.

In serata il cielo dovrebbe tornare sereno ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature in contenuto calo le minime lungo la costa centrale, stazionarie altrove. Massime stazionarie ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+24°C e massime tra +27°C/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +12°C/+18°C e massime tra +26°C/+34°C