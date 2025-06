Sanremo, detenuti ubriachi distruggono l’area infermieristica del carcere

Sanremo (Imperia) – Un altro episodio ad alta tensione all’interno di un istituto penitenziario della Liguria dopo la rivolta di alcune settimane fa scoppiata all’interno del carcere genovese di Marassi. Questa volta è accaduto nel carcere di Sanremo, dove alcuni detenuti hanno dato il via ad una protesta che sarebbe durata diverse ore e che avrebbe portato alla parziale devastazione dell’area infermieristica.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite né tra i detenuti né tra gli agenti.

Il pronto intervento della polizia penitenziaria, nonostante le varie difficoltà, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Soprattutto, gli agenti hanno impedito che i rivoltosi potessero raggiungere gli altri detenuti, fattore che avrebbe aumentato notevolmente la portata della protesta.

Come confermato da Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, alcuni dei detenuti che hanno dato origine alla rivolta sarebbero stati in evidente stato di ubriachezza.

