Genova, malore ai laghetti di San Carlo di Cese, salvato ragazzo

Genova – Si è tuffato nelle acque dei laghetti di San Carlo di Cese e si è sentito male poco dopo. Salvataggio, nel tardo pomeriggio di ieri per un ragazzo che è stato probabilmente colpito da una congestione mentre faceva il bagno in uno dei freschi laghetti a San Carlo di Cese, sulle alture della città.

Gli amici del ragazzo hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due squadre e l’autoscala per poter issare velocemente la barella dalla zona dei laghetti, sul fondovalle, alla strada.

Vista la gravità della situazione e il terreno impervio si è deciso anche per il trasporto in ospedale con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Il ragazzo è stato stabilizzato dal personale del 118 e poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino