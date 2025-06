Genova, ragazzo di 26 anni aggredito a bottigliate in piazza De Ferrari

Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 26 anni aggredito ieri sera, nella centralissima piazza De Ferrari, e colpito con diverse bottigliate alla testa che hanno provocato ferite e un forte trauma cranico.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 21,30 al termine di uno scambio di battute tra due gruppi di persone. Dalle parole si è passati ai fatti e il giovane è stato colpito ripetutamente alla testa con una o più bottigliate.

La scena è stata notata da passanti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118 insieme alle forze dell’ordine.

All’arrivo dell’ambulanza il ragazzo era cosciente ma perdeva molto sangue dalle diverse ferite ed stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza, in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Ora il ragazzo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale in attesa che gli esami valutino l’entità dei danni subiti e la possibilità di danni permanenti.

Intanto proseguono le indagini per identificare gli autori della violenta aggressione e le motivazioni del pestaggio.