La Spezia, spettacolo con droni e fontane di luce per i 100 anni del Palio

La Spezia – Ultimi preparativi sulla passeggiata Morin per lo spettacolo di luci e colori previsto per questa sera, per celebrare il centenario del Palio.

I tecnici hanno allineato i 400 droni che questa sera, insieme alle fontane luminose e allo spettacolo pirotecnico musicale, regaleranno alla nostra città uno spettacolo di luci straordinario e unico.

Lo spettacolo gratuito prevede l’ingresso delle persone negli spazi intorno alle 22.00 ed inizio dello spettacolo alle 22.30.