Dolceacqua, grave la donna caduta dal monopattino

Dolceacqua (Imperia) – E’ stata trasferita in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la donna di 40 anni caduta questo pomeriggio mentre guidava un monopattino.

Per cause ancora da accertare la donna ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è ruzzolata a terra riportando diverse ferite ed un trauma cranico.

Soccorsa prima dai passanti e poi dal personale sanitario del 118, la donna è stata stabilizzata e poi trasferita con l’elicottero in ospedale in codice rosso, il più grave.

I corso la ricostruzione dei fatti e gli accertamenti sul rispetto delle nuove normative per la sicurezza della strada che hanno modificato le regola per poter circolare in monopattino.

