Genova, discoteca in corso Italia autorizzata per 200 clienti ne aveva 800

Genova – Il locale era autorizzato per ospitare in sicurezza 200 persone ma, al momento del controllo, ne sono state trovate più di 800. Una sanzione da 7mila euro e sequestro degli spazi utilizzati per ballare per una discoteca di corso Italia controllata dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco nell’ambito delle verifiche per la campagna “Estate sicura”.

Nel corso dell’attività, i carabinieri del Comando Provinciale di Genova, con il supporto di una squadra del Battaglione Liguria, dei Vigili del fuoco e del Nucleo commercio della Polizia Locale hanno eseguito un controllo presso un locale in corso Italia, a seguito del quale il titolare è stato denunciato per “apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo ed inosservanza delle prescrizioni” in quanto sebbene in possesso della licenza di p.s. per lo svolgimento di pubblico spettacolo, a fronte di una capienza autorizzata di 200 persone nell’area esterna, consentiva l’ingresso contemporaneo di 809 clienti e venivano accertate varie violazioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, tra cui l’omessa scia antincendio, la carenza di cartellonistica di emergenza e l’assenza di segnalazione

delle vie di fuga in caso di emergenza e veniva riscontrata la mancata esposizione della tabella alcolometrica e la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 7.000. La zona utilizzata quale discoteca è stata sottoposta a sequestro preventivo.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni

