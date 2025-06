Genova, giovane cade dalla ringhiera in corso Italia, salvato

Genova – E’ caduto oltre la ringhiera precipitando per diversi metri il giovane soccorso ieri notte, in corso Italia, vicino ad alcuni noti locali della Movida. L’allarme è scattato intorno alle 2,30 quando alcuni giovani hanno notato il 22ene che improvvisamente cadeva oltre la ringhiera sparendo alla vista. Temendo il peggio hanno subito composto il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco.

Il ragazzo è caduto per diversi metri sulla scogliera sottostante e si è procurato diverse ferite e frattura. I vigili del fuoco lo hanno recuperato con la speciale barella anti-trauma spinale e lo hanno affidato alle cure del personale medico sanitario per il trasferimento urgente all’ospedale San Martino.

In corso gli accertamenti per ricostruire cosa è successo e come mai il giovane sia precipitato oltre la ringhiera.

Sempre in corso Italia e nella zona dove è avvenuto l’ultimo salvataggio si sono registrati altri incidenti di questo tipo.