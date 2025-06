Montoggio, grave schianto in mattinata: 20enne gravissima

Montoggio (Genova) – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna, domenica 22 giugno, sulle alture di Montoggio. Protagonisti sono due giovani che si trovavano a bordo di un mezzo a due ruote quando il guidatore, un 20enne, ha improvvisamente perso il controllo della moto andando a schiantarsi a lato strada.

Ad avere la peggio è stata la passeggera del mezzo, una coetanea del guidatore, che ha sbattuto rovinosamente a terra e ha riportato delle gravi ferite.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto nei suoi confronti e hanno successivamente allertato l’elicottero per velocizzare il trasporto all’ospedale. La giovane è stata così caricata a bordo e trasportata in codice rosso al San Martino in condizioni molto gravi. Il ragazzo, ferito in maniera meno grave, in codice giallo.

Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

