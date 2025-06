San Lorenzo al Mare, auto ribaltata, illeso il conducente

San Lorenzo al Mare (Imperia) – Ha perso il controllo della sua auto e si è ritrovato con il mezzo appoggiato su un lato. Brutta avventura fortunatamente senza feriti, nel primo pomeriggio, per un giovane alla guida della sua vettura.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Pietrabruna, per l’incidente incidente stradale, nel quale era coinvolta una sola vettura.

Forse per un malore o un colpo di sonno il ragazzo alla guida ha perso il controllo della vettura finendo contro il guard rail, che ha provocato il capottamento dell’auto. Fortunatamente, nonostante il rocambolesco incidente, il ragazzo unico occupante della vettura non si è fatto nulla ed è uscito autonomamente dalla stessa prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto Carabinieri e soccorso stradale per il recupero della vettura.