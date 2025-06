Serra Riccò, prima pietra per la Casa di Giò per l’inclusione

A Serra Riccò, si è tenuta la cerimonia per la posa della prima pietra della Casa di Giò, un centro innovativo dedicato all’accoglienza, all’inclusione e alla crescita personale, immerso nella natura. Il progetto, promosso dal Rotary Club Genova San Giorgio, è stato donato al Comune grazie all’impegno e alla passione del socio architetto Luca Di Donna, durante il suo mandato come presidente del Club (2022-2023).

Dal 2022, Luca Di Donna ha messo a disposizione le sue competenze professionali dando forma a un sogno condiviso: trasformare il ricordo di Giorgia, una giovane ragazza scomparsa prematuramente in un incidente stradale, in un luogo concreto di accoglienza, contatto con la natura e apertura al futuro.

La realizzazione del progetto è frutto di un lavoro di squadra coordinato dal sindaco di Serra Riccò, Angela Negri, con la collaborazione attiva di Valentina Grasso Floris (Orto Collettivo APS), per gli aspetti agricoli e sociali, e della società Avalon, per la parte relativa al contributo economico.

La Casa di Giò sorgerà con orti didattici, un frutteto, un giardino sensoriale, laboratori artigianali, tettoie, pergolati, percorsi facilitati e ambienti dedicati alla formazione. Sarà una struttura pensata per accogliere persone con disabilità, offrendo loro un ambiente protetto ma aperto, dove vivere esperienze, imparare, lavorare e crescere.

Il cuore del progetto è rappresentato dal concetto di “passaggio”: un cammino graduale dalla fragilità all’autonomia, dalla chiusura all’apertura, sostenuto dalla forza rigenerante della natura e delle relazioni. Una metafora concreta e delicata del cambiamento possibile.

Grazie alla donazione del progetto da parte del Rotary Club Genova San Giorgio, il Comune ha potuto ottenere un finanziamento PNRR di circa un milione di euro, che consentirà di completare i lavori entro il 2025.

Alla cerimonia erano presenti: il Sindaco Angela Negri, il past president Luca Di Donna, l’attuale presidente del Rotary Club Genova San Giorgio Lucia Aliverti, rappresentanti dell’Impresa New Alb (esecutrice dei lavori) e numerosi soci del Club, testimoni di un gesto che incarna pienamente lo spirito del Rotary: mettere le proprie capacità al servizio della comunità per costruire insieme un futuro migliore.

Presente anche Ornella Tommasi, mamma di Giorgia, la giovane a cui è dedicata la struttura. È stata proprio Ornella ad avere il cuore e il coraggio di donare la casa al Comune di Serra Riccò, trasformando un dolore personale in un gesto di straordinaria generosità e visione per la collettività. Accanto a lei, Simone Logiudice, presidente della Fondazione Cometa Blu, una realtà nata dall’energia di famiglie e ragazzi autistici, da anni impegnata in progetti concreti per l’inclusione e l’autonomia. La loro presenza ha aggiunto un valore umano e simbolico profondo all’evento, sottolineando come la Casa di Giò sia, prima di tutto, un progetto del cuore: nato per offrire possibilità e dignità attraverso l’amore, la collaborazione e l’impegno condiviso.