Autostrade, incidente in A10: due feriti e lunghe code

Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, lunedì 23 giugno, lungo l’Autostrada A10. É accaduto nei pressi del casello autostradale di Genova Pra’, dove due auto e un carro attrezzi si sono scontrati.

Sono ancora da verificare le cause del sinistro stradale, ma il bilancio è di due persone rimaste ferite. Entrambe sono state sottoposte alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto e successivamente trasportate all’ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con decine di veicoli rimasti incolonnati in uscita dal casello di Genova Pra’ e anche lungo l’A10 in direzione Ventimiglia.

Inoltre, sempre nel corso della mattinata, si segnalano anche 3 km di coda in A12 nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione levante.

