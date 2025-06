Castelletto, compleanno a Villa Gruber e abbandonano i rifiuti

Genova – Una allegra festa di compleanno al fresco degli alberi di Villa Gruber con i bambini urlanti tra giochi e dolcetti. Potrebbe essere una scenetta da quadretto se non nascondesse un finale vergognoso, con l’abbandono, inspiegabile quanto vergognoso, di tutti i rifiuti prodotti durante i festeggiamenti.

Piccoli segnali di inciviltà che arrivano anche da un quartiere elegante, quello di Castelletto, che un tempo era frequentato da famiglie benestanti e, per lo più, educate e rispettose quantomeno dell’aspetto esteriore del loro agire.

La scena del “crimine” è un angolo del Parco di Villa Gruber, da sempre rifugio delle famiglie della zona alla ricerca di spazi per far giocare i bambini e cercare un pò di fresco.

Protagonisti alcuni genitori, un gruppetto di bambini vocianti radunati assieme per una festa di compleanno.

Al termine dei festeggiamenti, però, invece di raccogliere i rifiuti prodotti (piattini, bicchierini e tovagliolini rigorosamente color azzurro) il gruppetto decide di allontanarsi in fretta e furia lasciando dietro di sè un disastro.

Ignote al momento le motivazioni – ammesso che ce ne possano essere – dello sfacelo ma a seguire, con il passaggio di altre famiglie, le proteste sono diventate roventi ed ora, sui social, è “caccia” all’autore.

Qualcuno insinua che possa trattarsi dell’incursione di cinghiali e che i rifiuti fossero chiusi nei sacchetti ma approfondire sarebbe necessario, perché qualunque sia la “causa” bisognerebbe porvi rimedio.

