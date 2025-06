Genova, auto prende fuoco vicino all’autolavaggio, paura a Molassana

Genova – Principio di incendio, intorno alle 12,30 su un’auto nei pressi dell’autolavaggio di via Adamoli, a Molassana.

Il conducente del mezzo ha visto del fumo che usciva dal vano motore ed ha subito fermato il mezzo per poi chiedere aiuto al vicino autolavaggio.

Il personale, che aveva già capito la situazione ha fornito un estintore all’automobilista ed è intervenuto con altri mezzi di emergenza, per lo spegnimento delle fiamme, limitando al massimo i danni ed evitando il coinvolgimento di altri mezzi e persone.

Sul posto sono poi accorsi i vigili del fuoco ma fortunatamente le fiamme erano già state domate e non si registrano feriti.

In corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per chiarire le cause del principio di incendio.