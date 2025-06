Genova, cinghiali a spasso per strada a Borgoratti e San Fruttuoso

Genova – Ancora passeggiate di famigliole di cinghiali per strada e ancora pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio. Le ultime due segnalazioni sono dell’alba con cinghiali a spasso in via Tanini a Borgoratti e in via Barrili a San Fruttuoso.

Gli animali camminano pericolosamente in mezzo alla strada, alla ricerca di rifiuti di cui cibarsi, soprattutto vicino ai bidoni della spazzatura.

Le segnalazioni sono arrivate ai centralini della polizia locale che ha subito diramato i messaggi di allerta per mettere in guardia chi si trova a passare e potrebbe trovarsi gli animali come ostacolo alla guida.

Inviate anche pattuglie per garantire la sicurezza dei passanti e “sorvegliare” gli animali.

L’emergenza cinghiali sembrava essere notevolmente ridotta negli ultimi mesi, almeno a giudicare dai messaggi di allerta inviati, mentre sembra aumentare nelle ultime settimane.

(Foto di Archivio)

