Grave incidente a Montoggio, ragazza di 20 anni in rianimazione

Montoggio (Genova) – Restano molto gravi, all’ospedale San Martino dove è stata trasportata, le condizioni dela ragazza di vent’anni vittima ieri di un brutto incidente stradale avvenuto nel territorio del comune di Montoggio, nell’entroterra genovese.

La ragazza viaggiava sul sellino posteriore di una moto condotta da un ragazzo coetaneo della giovane che avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da accertare. Il mezzo a due ruote è finito fuoristrada durante un sorpasso e i due sono stati sbalzati a terra.

A riportare le ferite più gravi è stata la ragazza e alcune persone testimoni dell’incidente hanno anche provato a chiamare i soccorsi senza riuscirci per problemi di copertura del segnale della telefonia cellulare. Le chiamate sono arrivate da residenti della zona con la telefonia fissa e sul posto è scattato l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

In considerazione delle gravi ferite e del quadro medico si è poi deciso per il trasferimento urgente, in codice rosso, della ragazza con l’elicottero.

Il mezzo è arrivato in pochi minuti mentre il personale medico stabilizzava la paziente e la sistemava nella speciale barella anti trauma spinale.

Grazie all’elicottero il trasferimento in ospedale è stato rapido e l’intervento dei medici ha certamente influito sull’esito dell’emergenza.

La ragazza è ricoverata in condizioni molto gravi.

Trasportato in ospedale anche il ragazzo alla guida della moto ma le sue condizioni non erano gravi ed il codice attribuito è stato il giallo.

In corso ora le indagini per ricostruire le cause e le circostanze dell’incidente visto che non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

