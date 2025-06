Maltempo Liguria, Coldiretti: “Grandine ha danneggiato coltivazioni di Arenzano”

Arenzano (Genova) – Prosegue la conta dei danni dopo la violenta grandinata che nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno si è abbattuta sul territorio comunale di Arenzano, con chicchi molto grossi che hanno causato danni e disagi.

A lanciare l’allarme è anche Coldiretti, che pone l’attenzione sui danni subiti dalle coltivazioni dell’entroterra.

«La grandinata è stata improvvisa e di una violenza estrema – spiega Paolo Campocci, Direttore di Coldiretti Genova –. Stiamo raccogliendo le prime segnalazioni, ma i danni sembrano essersi abbattuti sulle coltivazioni dell’entroterra, soprattutto nelle aziende orticole. Questo evento è un ennesimo segnale del cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova l’agricoltura ligure».

«Colpire un territorio fragile come quello ligure, con aziende agricole spesso piccole e già esposte al rischio idrogeologico – aggiunge Luca Dalpian, Presidente di Coldiretti Genova – significa mettere a rischio non solo le colture ma anche il presidio del territorio e l’economia locale. Serve un piano serio di prevenzione e sostegno alle imprese agricole».——————————————————————————————————

