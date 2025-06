Varazze, depredava i turisti, fermato dai carabinieri

Varazze (Savona) – Aveva preso di mira i turisti e aggirandosi per le vie della cittadina della riviera ligure approfittava di momenti di disattenzione per rubare portafogli e altri oggetti di valore.

Durante uno dei suoi colpi, però, è stato notato da alcuni carabinieri della Stazione di Varazze in borghese che lo hanno subito fermato e identificato.

Durante uno dei servizi di controllo previsti in questo periodo di vacanze e di aumento del flusso turistico, i militari della Stazione di Varazze hanno ricevuto una segnalazione da alcuni cittadini a proposito di un giovane che, verosimilmente, stava commettendo alcuni furti nel centro cittadino.

I carabinieri si sono recati nella zona della segnalazione ed hanno subito individuato l’uomo seguendolo a breve distanza.

Il 35enne, non accorgendosi di essere seguito, proprio davanti agli occhi dei militari, ha sfilato un portafoglio dalla tasca di un passante e ha cercato di fuggire.

Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari fermavano il presunto autore del furto e recuperavano il portafoglio che veniva restituito subito al legittimo proprietario.

Durante la breve fuga il 35enne cercava di disfarsi anche di uno zaino, all’interno del quale venivano trovati altri oggetti e denaro, presumibile provento di furti commessi precedentemente.

Il fermato veniva accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto.

L’arrestato è stato giudicato in data odierna con rito per direttissima e, al termine dell’udienza di convalida, è stato disposto per lui il divieto di ritorno nella provincia di Savona.