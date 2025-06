Genova, cerca da mesi il gatto scappato dal camper, avvistato a Pegli

Genova – Una speranza per la donna che dal primo maggio è fermata nel parcheggio della spiaggia di Multedo con il camper con cui gira l’Europa. Il gatto che ha perso durante la tappa nel capoluogo ligure è stato finalmente avvistato a Pegli e se riuscirà a riprenderlo potrà riprendere il viaggio interrotto proprio per non abbandonare l’animale.

Dopo quasi due mesi, infatti, sui social è comparsa la prima foto che sembra ritrarre proprio Gigi, il gatto di 4 anni che la donna ha perso agli inizi di maggio, al suo arrivo a Genova.

L’animale, abituato a vivere sul camper e ad entrare e uscire a piacimento, era scomparso durante la sosta genovese e la donna lo sta cercando disperatamente da allora e ha ribadito più volte che non ripartirà senza il suo compagno di viaggio che le fa compagnia insieme ad un cagnolino.

Avevamo raccontato la vicenda qui e Alice, la proprietaria del gatto, ha mantenuto la sua promessa e da maggio continua a cercare con sempre più malinconia il suo Gigi.

Nelle ultime ore il gatto è stato avvistato e fotografato a Pegli, poco lontano dal luogo della scomparsa e la sua immagine è stata postata sui social ridando forza alle speranze della proprietaria di poterlo riavere.

La donna ha riconosciuto l’animale e si è recata nel posto dove è stato avvistato ma senza riuscire a trovarlo.

Stasera e nelle sere successive, si tenterà di ritrovarlo e di cercare di riportarlo a casa.

Chiunque dovesse incontrarlo dovrebbe cercare di restare in contatto visivo con il gatto chiamando la proprietaria al numero 392 5634001

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]