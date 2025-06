Genova festeggia San Giovanni Battista patrono della città

Genova – Migliaia di persone in piazza Matteotti, ieri sera, per il tradizionale falò che apre le celebrazioni per il patrono della città, san Giovanni Battista. Lo spettacolo, affascinante, ha incantato i genovesi presenti ma anche centinaia di turisti in visita in questi giorni nel capoluogo ligure e che non hanno voluto perdere la cerimonia che ha radici nella storia cittadina.

La sera della vigilia è stata animata dal Ghost Tour della Notte di san Giovanni,

un percorso gratuito nei carruggi genovesi, animato da figuranti e rievocatori in costume storico.

Il Ghost Tour, realizzato in collaborazione con il circolo culturale Fondazione Amon Aps, si è sviluppato in 13 tappe.

Dalle 21.30 e fino alle 23.45, piazza Matteotti è stata animata da un djset che ha poi lasciato spazio all’intervento della sindaca che ha preceduto l’accensione del falò allo scoccare della mezzanotte: fiamma dritta, segno di buon auspicio.

Le celebrazioni proseguiranno oggi con la messa alle 10 nella cattedrale di san Lorenzo, da dove alle 17 partirà la processione di san Giovanni Battista con le antiche Confraternite liguri e la partecipazione della sindaca Silvia Salis. Il corteo attraverserà le vie del centro storico fino al Porto antico per la benedizione del mare e della città, impartita dal cardinale arcivescovo di Genova Marco Tasca.

«Oggi siamo qui per questo abbraccio collettivo che vuole essere beneaugurante per ciò che ci aspetta in futuro – ha detto ieri sera la sindaca di Genova Silvia Salis – Il mio invito, e la mia promessa per gli anni a venire, è di lavorare al massimo perché Genova sia sempre più sostenibile, accessibile e inclusiva, una città sicura e con un’alta qualità di vita, una città dinamica che favorisca l’espansione di attività economiche che creino nuovi posti di lavoro. Questa è la città che vogliamo. E per questo ci impegniamo senza sosta. Abbiamo il privilegio di vivere in una delle città con un patrimonio inestimabile di arte, tradizioni, culture. Un patrimonio che custodiremo e valorizzeremo».

Alla cerimonia anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato alla tradizionale accensione del falò di San Giovanni Battista in piazza Matteotti, cuore delle celebrazioni per il patrono della città. Un rito che si rinnova ogni anno nella notte tra il 23 e il 24 giugno, segno di un legame profondo tra la comunità e le proprie radici storiche.