Genova, vigili del fuoco al Gaslini per i piccoli pazienti

Genova – Un parco giochi con avventure legate al mondo dei pompieri e racconti animati sul mestiere del vigile del fuoco. Anche quest’anno i vigili del Fuoco di Genova e i soci della associazione nazionale dei vigili del Fuoco hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Giannina Gaslini per una giornata diversa dal solito.

E’ il tradizionale appuntamento con “Accendiamo l’estate”, l’evento giunto alla quarta edizione che quest’anno ha fatto trascorrere qualche ora di divertimento ad oltre 100 bambini ricoverati.

Per chi poteva uscire i Vigili del Fuoco hanno approntato un parco giochi alla “pompiera” con scale da salire e teleferiche per dondolarsi. Nei reparti invece si è raccontato in cosa consiste il mestiere del Vigile del Fuoco il tutto con la grande collaborazione del personale ospedaliero e dei volontari che collaborano con l’istituto.

I 38 vigili liberi dal servizio, hanno inoltre illustrato l’attività dei cinofili e l’utilità dei droni.

Tanti i sorrisi ricevuti, che sono il migliore regalo che potevamo avere.

(foto dei Vigili del Fuoco)

