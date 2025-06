Imperia, neonato muore durante il parto, sei medici indagati

Imperia – E’ stata aperta un’indagine sulla tragica morte di un neonato avvenuta durante il parto all’ospedale della città. La madre, una donna di 29 anni di Imperia si è presentata al pronto soccorso in travaglio e il personale ha subito predisposto per quello che sembraba un normale parto.

Durante l’intervento, però, il piccolo è purtroppo deceduto in circostanze tutte da chiarire e la denuncia dei genitori ha fatto scattare una doppia inchiesta. Una interna nel nosocomio e una della magistratura che intende accertare cosa è effettivamente avvenuto e se poteva essere salvata la vita al piccolo neonato.

La Asl1 accenna ad un “incidente acuto” e “inaspettato” ma sarà l’autopsia, disposta dal magistrato che segue il caso ad accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità-

Si indaga infatti per l’ipotesi di omicidio colposo e sei medici dell’ospedale risulterebbero iscritti al registro degli Indagati per la morte del bambino.

La gravidanza era andata avanti senza particolari problemi e la donna si era rivolta al pronto soccorso per quello che doveva essere un normale parto naturale.