Meteo Liguria, nuvole in aumento, migliora in serata

Il campo di alta pressione in estensione sul Mediterraneo porta condizioni di stabilità sul Nord Italia e sulla Liguria almeno fino alla seconda parte della settimana, quando un’ondulazione porterà ad un rapido peggioramento sull’arco alpino.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Martedì 24 Giugno 2025

La formazione nel corso della notte di un debole minimo sulla Costa Azzurra determina l’impostarsi di correnti dai quadranti meridionali sulla Liguria, con un conseguente aumento di umidità nei bassi strati.

Si avrà così la formazione di nubi basse in particolare sulla parte centro-occidentale della regione, più compatta sul Savonese dove non si escludono locali rovesci di debole intensità nel corso della mattinata, cieli sereni invece altrove.

Leggero miglioramento nelle ore pomeridiane, tuttavia con nubi sparse su gran parte della regione, più compatta sempre sul Savonese.

Venti deboli o al più moderati da W-SW.

Mare mosso, in calo a poco mosso in serata.

Temperature generalmente stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+24°C e massime tra +25°C/+30°C

Nell’interno temperature minime tra +11°C/+19°C e massime tra +23°C/+31°C